お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が11日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身が主演を務めるドラマについて話した。テレビ朝日「ドラドラ大作戦」枠にて放送されたドラマ「大丸愛は選択する」でドラマ初出演にして初主演を務めた熊元は、今回出演に至った経緯を「なんかドッキリというか何してくれてんねん！っていう。バラエティを担当しているスタッフさんがこのド