女性芸人・いとうあさこが７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。納言・薄幸とツーショットトークを繰り広げた。いとうは「お世話になった先輩」を聞かれると、お笑いコンビ・カンニングの名を即答。２００６年１２月に白血病で亡くなった中島忠幸さんと、カンニング竹山への恩を振り返った。いとうは「竹山さんも中島さんも信じられないぐらい、お世話になった。貧しいじゃな