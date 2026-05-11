讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、5月12日から6月10日まで、はなまる公式アプリにて「初夏のクーポン祭り」を開催する。期間中は、アプリ限定で「お好きな冷たいうどん1杯100円引きクーポン」を配信。店内利用に加え、テイクアウトでも利用できる。気温が上がるこれからの季節に向け、冷たいうどんを気軽に楽しんでもらいたいという思いから実施するキャンペーン。対象商品には「白ごま担々」「豚しゃぶごま担々」「ざる」