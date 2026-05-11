7月1日 リニューアル予定 画像は2015年のもの OPENRECのライブ配信プラットフォーム「OPENREC.tv」は、7月1日に新サービス「mellow-fan（メローファン）」としてリニューアルを実施する。 「OPENREC.tv」は2015年にサービスを開始したライブ配信プラットフォーム。このたび、動画配信を取り巻く環境が変化したことを受けて「メローファン」へとリニュ