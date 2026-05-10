韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」の人気メイクアップシリーズ「glow」から、新作「ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）」が2026年5月15日（金）に登場します。2025年春に話題となった「ミシャ グロウ UV トーンアップ パウダー パクト」の新色として発売される注目アイテム。毛穴をふんわりカバーしながら、ツヤ感のある美肌を演出してくれる大人女子必見のパウダ