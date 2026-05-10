ミシャの新作パウダーで叶える♡美艶肌UVメイクをチェック

韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」の人気メイクアップシリーズ「glow」から、新作「ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）」が2026年5月15日（金）に登場します。2025年春に話題となった「ミシャ グロウ UV トーンアップ パウダー パクト」の新色として発売される注目アイテム。毛穴をふんわりカバーしながら、ツヤ感のある美肌を演出してくれる大人女子必見のパウダーです♡

毛穴を自然にぼかす美艶パウダー

「ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）」は、シルクパウダー配合により、毛穴や肌の凹凸をふんわり補正してくれるアイテム。厚塗り感を出さず、ナチュラルなツヤ肌に仕上げてくれるのが魅力です。

カラーは肌なじみの良いベージュ1色展開。肌トーンを自然に整えながら、透明感のある印象へ導いてくれます。

さらに、肌表面はさらりとした質感をキープしながら、内側はしっとり感を保てるため、乾燥しやすい季節にもぴったり。お直し用として持ち歩きたくなる万能パクトです♪

ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）



価格：2,200円（税込）

SPF30 / PA+++

カラー：ベージュ

発売日：2026年5月15日（金）

ジルスチュアート ビューティ「サムシングピュアブルー」限定コレクションが登場♡

テカリ防止＆UV対策も同時に

皮脂吸着パウダーとしてシリカやオイルコントロールパウダーを配合し、気になるテカリをしっかり防止。長時間メイク崩れを防ぎながら、さらっとした肌をキープしてくれます。

また、SPF30 / PA+++仕様なので、朝の仕上げだけでなく、外出先でのメイク直し時にもUV対策ができるのが嬉しいポイント。

顔だけでなく、首やデコルテにも使えるマルチユース仕様で、これからの季節に大活躍しそうです。

コンパクトサイズで持ち運びしやすく、ポーチに忍ばせておけば、外出先でも簡単に美肌をキープできます♡

スキンケア発想のうるおい処方

「glow」シリーズは、“完璧を目指しすぎず、自分らしい輝きを大切にする”というコンセプトのもと誕生したベースメイクシリーズ。今回の新作にも、ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミドなどの保湿成分を配合しています。

自然なカバー力とツヤ感、さらにUV対策まで叶えてくれる「ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）」。春夏のベースメイクに取り入れて、上品な美艶肌を楽しんでみてはいかがでしょうか♪