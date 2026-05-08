「朝はコーヒーだけで済ませるのが習慣でした」と話すOさん（43歳・会社員）。忙しい朝は食事をとらない方がラクだと感じていたものの、昼食後の眠気や間食のクセに違和感があったといいます。そこで見直したのが“朝食”。ほんの少し取り入れるようにしただけで、食欲の流れや体の感じ方に変化が出てきたそうです。“朝はコーヒーだけ”が当たり前になっていた時間に追われる朝は、つい手軽な選択に偏りがち。Oさんも、「食べない