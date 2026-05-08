日産が公開した新型スカイラインの一部（同社提供）日産自動車が、13年ぶりに全面改良して発売する新型スポーツセダン「スカイライン」を栃木工場（栃木県上三川町）で生産することが8日、分かった。経営再建の一環として工場を削減し、生産体制を見直す中、代表車種の国内生産を維持することでブランド力の回復をアピールする狙いとみられる。2027年前半の披露を予定している。新型をどこで生産するかが注目されていた。日産