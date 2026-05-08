7日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第28節のアル・ファトフ戦でハットトリックを記録したアル・アハリFWイヴァン・トニー。これでリーグ得点数は30に達し、29ゴールのアル・カーディシーヤFWフリアン・キニョネス、25ゴールのアル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドらを抑えて得点ランク首位に浮上した。PKからの得点が16ゴールもあるのは多いかもしれないが、トニーは今季全コンペティションを合わせると40ゴール