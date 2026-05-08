7日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第28節のアル・ファトフ戦でハットトリックを記録したアル・アハリFWイヴァン・トニー。これでリーグ得点数は30に達し、29ゴールのアル・カーディシーヤFWフリアン・キニョネス、25ゴールのアル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドらを抑えて得点ランク首位に浮上した。



PKからの得点が16ゴールもあるのは多いかもしれないが、トニーは今季全コンペティションを合わせると40ゴールも奪ったことになる。





40 GOALS FOR THE SEASON!br>

Another hat-trick for Ivan Toney tonight as he reaches another remarkable milestone.



This was his third of the night, wrapping up a 3-1 win over Al Fateh.



Get him on the plane!#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/0PBtXXjACT — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) May 6, 2026

これだけの数字を重ねているとなれば、トニーは今夏の2026W杯でのイングランド代表入りがあってもおかしくないはず。しかし、英『The Sun』は代表監督トーマス・トゥヘルがトニーを招集する可能性は低いと見ている。イングランド代表のストライカー1番手はハリー・ケインであり、今の問題は2番手探しだ。PKも得意にしているトニーはPK戦要員としても計算できるが、3月の代表マッチウィークでもトニーは招集を受けていない。40ゴールも奪って招集されないのは厳しいかもしれないが、サウジアラビア国内リーグのレベルを考えても100点満点とはいかないのだろうか。最後までケインに続く2番手FW探しは続きそうだが、トゥヘルは誰を選ぶのか。