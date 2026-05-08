サウジアラビアで40ゴール奪ってもイングランド代表入りに届かない？ サウジで得点ランク首位に浮上したトニーをどう見るか
7日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第28節のアル・ファトフ戦でハットトリックを記録したアル・アハリFWイヴァン・トニー。これでリーグ得点数は30に達し、29ゴールのアル・カーディシーヤFWフリアン・キニョネス、25ゴールのアル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドらを抑えて得点ランク首位に浮上した。
PKからの得点が16ゴールもあるのは多いかもしれないが、トニーは今季全コンペティションを合わせると40ゴールも奪ったことになる。
イングランド代表のストライカー1番手はハリー・ケインであり、今の問題は2番手探しだ。PKも得意にしているトニーはPK戦要員としても計算できるが、3月の代表マッチウィークでもトニーは招集を受けていない。
40ゴールも奪って招集されないのは厳しいかもしれないが、サウジアラビア国内リーグのレベルを考えても100点満点とはいかないのだろうか。最後までケインに続く2番手FW探しは続きそうだが、トゥヘルは誰を選ぶのか。
40 GOALS FOR THE SEASON!br>— English Players Abroad (@EnglishAbroad1) May 6, 2026
Another hat-trick for Ivan Toney tonight as he reaches another remarkable milestone.
This was his third of the night, wrapping up a 3-1 win over Al Fateh.
Get him on the plane!#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/0PBtXXjACT