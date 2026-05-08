メルカリ、マクドナルド「ハッピーセットちいかわ」出品禁止を発表 安心・安全な取引環境が「確保できない」
フリマアプリを展開するメルカリは8日、15日に販売開始となる日本マクドナルド社の「玩具付録」の「出品禁止」を発表した。
【画像】“出品禁止”対象となる「ハッピーセットちいかわ」おもちゃ（全8種）
発表で、日本マクドナルドが15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、「安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間、出品禁止することをお知らせいたします」と発表した。
さらに当該期間中は、「お客さまへの注意喚起および出品監視、削除対応を実施します」と呼びかけ。「繰り返し不適切な出品を行うアカウントに対しては、利用制限を含む厳格な対処を行います」と伝えた。
「ハッピーセット」の店舗販売期間を踏まえて6月14日までは出品禁止とし、その後も、「安心・安全が確保できないと考えられる期間を継続します」と発表。過去に販売されたハッピーセット玩具付録は含まれない。
同社は予定しているハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、「販売開始直後の取引の増加によるトラブルの発生、取引されるお客さまへの誹謗中傷の発生など、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性があるため、お客さまの安心・安全な取引環境を維持することを目的に一定期間、同商品を出品禁止とし、期間中に出品された場合は削除等の対応を行います」と説明した。
【画像】“出品禁止”対象となる「ハッピーセットちいかわ」おもちゃ（全8種）
発表で、日本マクドナルドが15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、「安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間、出品禁止することをお知らせいたします」と発表した。
さらに当該期間中は、「お客さまへの注意喚起および出品監視、削除対応を実施します」と呼びかけ。「繰り返し不適切な出品を行うアカウントに対しては、利用制限を含む厳格な対処を行います」と伝えた。
同社は予定しているハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、「販売開始直後の取引の増加によるトラブルの発生、取引されるお客さまへの誹謗中傷の発生など、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性があるため、お客さまの安心・安全な取引環境を維持することを目的に一定期間、同商品を出品禁止とし、期間中に出品された場合は削除等の対応を行います」と説明した。