躍動した鎌田大地が全ゴールに関与！パレスが２戦合計“５−２”で圧倒、UCL決勝進出！
現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準決勝の第２レグで、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがウクライナの強豪シャフタールとホームで対戦した。
中立地ポーランドで開催されたアウェー扱いの第１レグに３−１で快勝したパレスは、その試合で１ゴール・１アシストと活躍した鎌田をボランチで先発起用。序盤から押され気味だったなか、10分にピノがネットを揺らすも、VARチェックの末にオフサイドとなる。
それでも25分、鎌田のボール奪取からカウンターを仕掛け、ウォートンがミドルシュート。相手GKがセーブしたこぼれ球に反応したムニョスのクロスがペドロ・エンリケのオウンゴールを誘発し、先手を取る。
しかし34分、エギナウドに技ありのシュートを叩き込まれ、再び２点差とされる。
それでも52分、左サイドから持ち込んだ鎌田からパスを受けたミッチェルがクロス。これを好調のFWサールがねじ込み、リードを広げる。
このままパレスがこの試合は２−１、２戦合計５−２で勝利。５月27日にドイツのライプツィヒで開催される決勝に駒を進めた。
88分までプレーした鎌田は何度も効果的なボール奪取を見せ、全２得点に関与と攻守に躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の鮮烈ハーフボレー弾
中立地ポーランドで開催されたアウェー扱いの第１レグに３−１で快勝したパレスは、その試合で１ゴール・１アシストと活躍した鎌田をボランチで先発起用。序盤から押され気味だったなか、10分にピノがネットを揺らすも、VARチェックの末にオフサイドとなる。
しかし34分、エギナウドに技ありのシュートを叩き込まれ、再び２点差とされる。
それでも52分、左サイドから持ち込んだ鎌田からパスを受けたミッチェルがクロス。これを好調のFWサールがねじ込み、リードを広げる。
このままパレスがこの試合は２−１、２戦合計５−２で勝利。５月27日にドイツのライプツィヒで開催される決勝に駒を進めた。
88分までプレーした鎌田は何度も効果的なボール奪取を見せ、全２得点に関与と攻守に躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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