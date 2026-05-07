日本人メイクアップ・アーティストとして初めてエミー賞を受賞したカオリ・ナラ・ターナーさん（92）が5月8日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】結婚の立会人は世界的名優だったそうです。黒柳徹子さん（右）もびっくりカオリさんは幼少期から日本舞踊とタップダンスを習い、戦後はダンサーとして活躍。香港公演中、映画の撮影で来ていたメイクアップ・アーティス