高城れにの生誕33歳と、2026年6月21日（日）にリリースされる『RENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025「OTOGIMASHOW」LIVE Blu-ray』の発売を記念したイベント【KAKENUKEMASHOW】の開催が決定した。誕生日の前夜祭となる6月20日(土)には＜ASOBIMASHOW＞を、さらに高城れに33歳の誕生日当日となる2026年6月21日（日）には、オンラインにて＜IWAIMASHOW＞を開催する。＜ASOBIMASHOW＞は「おとぎの国」で開催する完全招待制のイベントと