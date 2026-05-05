MAN WITH A MISSIONが今夏8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定した。昨年、バンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSION。アニバーサリー作品としてオール新曲の「XV e.p.」をリリースし、同年8月29日（焼肉の日）には「Against the Kinds and Gods」をサプライズ配信したが、それ以降は新曲の発表が途絶えていた。2026年に入り、2月からのワールドツアー開催や国内外の大型フェス出演が相次いでアナウンスされる