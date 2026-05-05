男性が「一緒にいると疲れる…」と感じる女性には、いくつかの共通点があります。そこで今回は、体験談やインタビューをもとに、「男性がめんどくさいと思う女性の共通点」をご紹介します。彼との関係をよりよいものにするためのヒントにしてみてくださいね。感情の起伏が激しすぎるちょっとしたことで機嫌が悪くなったり、些細なことで涙を流したり…というように、感情の起伏が激しすぎる女性に対して、男性は「振り回されている