東京市場は「こどもの日」の祝日で休場 中国株式市場は「労働節」のため5日まで休場、6日に取引を再開 韓国市場は「こどもの日」の祝日で休場 17:00パネッタ伊中銀総裁、イベント講演 23:00ボウマン米FRB副議長、講演 6日 0:40レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席 1:30バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり） EU財務相理事会