「丸亀お城まつり」香川県丸亀市一番丁4日 3日に開幕した「丸亀お城まつり」は2日目も多くの人でにぎわいました。 2026年で77回目を迎えたゴールデンウィーク恒例のイベントです。 （柳下遥リポート）「きょうはよく晴れておまつり日和です！2日目のきょうもたくさんの人でにぎわっていて、中にはお祭りグルメを片手に楽しんでいる人もいます」 丸亀お城まつりは1950年、丸亀城天守の解