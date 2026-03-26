今季はカットソーやカーディガンの“2枚重ね”がトレンドに急浮上中。そこで今回注目したいのが、SNSでも人気の【GU（ジーユー）】のシアーTです。カラバリも豊富で、今っぽい色合わせを楽しめるのがポイント。重ねることで奥行きが生まれ、シンプルな装いもグッとこなれた印象に導いてくれそう。今回は40・50代が気負わず楽しめる「簡単レイヤードコーデ」をお届けします。 ほどよい