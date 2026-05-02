SKY-HIが、4月10日(金)に発売されたLIVE DVD & Blu-ray『BMSG FES’25』より、SKY-HIの最新アルバムおよびEPにも収録されている楽曲「Tiger Style -remix- feat. Aile The Shota, JUNON (BE:FIRST), LEO (BE:FIRST), TAKUTO (MAZZEL)」のライブ映像を公開した。本楽曲は、4月15日に発売されたオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』、および同日配信リリースのEP『Success Is The Best Revenge -