上田桃夏が4月30日に自身のYouTubeで生配信番組を行い、新曲リリース、ライブツアー、レーベル発足などの複数の重大発表を同時に行った。番組は上田本人が進行を務め、最近YouTube配信を共にスタートさせた先輩アーティスト・心悠とともに展開。さらに、オーイシマサヨシや野島樺乃、SKE48熊崎晴香などの親交の深いアーティストから祝福コメント映像が寄せられ、約1時間にわたり彼女の「現在地」と「これから」を提示する内容とな