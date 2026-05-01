場所を間違えたら一大事になる「春日井駅」！愛知県春日井市には2つの「春日井駅」があります。ひとつがJR中央本線にある春日井駅、そしてもう片方が名鉄小牧線にある春日井駅です。名前を聞く限り、JRと名鉄が隣り合う駅、もしくは至近距離にあるかのように思えるかもしれません。しかし、両駅は5km以上離れた場所にあります。【飛行場のすぐ近く！】これが「2つの春日井駅」位置関係です（画像で確認）地元では注意すべき場