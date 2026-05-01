夏の開放感と自由なムードをそのままファッションに落とし込んだ、ロエベの最新コレクション「パウラズイビザ2026」が登場。イビサ島の空気感をまとったウェアやバッグは、リゾートでも都会でも自然体の美しさを引き出してくれます。肩の力を抜いたエフォートレスなスタイルで、この夏をもっと軽やかに楽しんでみませんか♡ 自由な空気感を纏う夏スタイル 本コレクションは、スペイン・イビサ島の伝