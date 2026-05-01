日本初公開されたミドルSUVの仕様とは？2026年4月15日から20日までの6日間、日産グローバル本社ギャラリー（横浜市西区）にて、新型ミドルサイズSUV「NX8」が日本で初公開されました。屋内展示スペースには、新型NX8の中でも上級グレードに位置づけられる「Premium Edition（プレミアムエディション）」の実車が展示され、日本国内では正規販売されていない最新SUVを自分の目で直接確認できる、非常に貴重な機会となりました。