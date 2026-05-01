初音ミクとタピオカドリンク専門店Bull Puluが夢のコラボレーション♡2026年5月1日（金）より期間限定で、キャラクターをイメージしたドリンクや限定グッズが登場します。推しカラーや世界観を楽しめる特別な企画は、ファンはもちろん、可愛いもの好きの女性にもぴったりな内容です。 推しカラーで楽しむ限定メニュー 今回のコラボでは、初音ミクをはじめ、鏡音リン・鏡音レン・