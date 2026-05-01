初音ミク×Bull Pulu♡推しカラーで楽しむタピオカコラボ開催

初音ミクとタピオカドリンク専門店Bull Puluが夢のコラボレーション♡2026年5月1日（金）より期間限定で、キャラクターをイメージしたドリンクや限定グッズが登場します。推しカラーや世界観を楽しめる特別な企画は、ファンはもちろん、可愛いもの好きの女性にもぴったりな内容です。

推しカラーで楽しむ限定メニュー

今回のコラボでは、初音ミクをはじめ、鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・MEIKO・KAITOの6キャラクターをイメージした限定ドリンクがラインアップ。

見た目も華やかなタピオカドリンクは、それぞれの個性を表現したカラーや味わいが魅力です。

さらに、コラボメニューを1点注文ごとに「限定コースター（全6種／ランダム）」を1枚プレゼント。どのデザインが当たるかはお楽しみで、コレクションしたくなる可愛さです♪

※一部店舗によっては、カステラメニューご提供がない店舗がございます。

（カステラ提供対象外店舗：アリオ西新井店）

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描き下ろしグッズも見逃せない

胡麻乃りおさんによる描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも登場。Bull Puluの人気メニュー「タピオカ」を手にしたキャラクターたちがキュートに描かれています。

店頭では、コラボグッズを2,200円（税込）購入ごとに「限定イラストカード（全6種／ランダム）」を1枚プレゼント。

なお、オンラインショップ（GKストア）でも5月1日（金）12時より販売されますが、特典は対象外となるため注意が必要です。

参加型Xキャンペーンも開催

コラボ期間中は、誰でも参加できるXキャンペーンも実施。「BullPulu公式X」をフォローし、「＃ミクたちとタピろう」「＃初音ミク」をつけて投稿すると、抽選で5名に装飾スタンディが当たります。

対象期間：2026年5月1日（金）～5月20日（水）23:59

※詳細は、公式サイトをご確認ください。

推し活がもっと楽しくなる♡

今回のコラボは、ドリンク・グッズ・キャンペーンと盛りだくさんの内容で、推し活をより楽しくしてくれる特別な機会。期間限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

お気に入りのキャラクターと一緒に、可愛いタピオカタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♡