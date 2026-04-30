ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）が、池ノ上のショップ「ミンナノ（MIN-NANO）」とのエクスクルーシブコレクションを発売する。5月2日からドーバー ストリート マーケット ギンザ 6階 T-SHIRT SPACEおよび公式オンラインストア「DSMG E-SHOP」で取り扱う。【画像をもっと見る】コレクションでは、アーティストのエリック・エルムズ（Eric Elms）とShinknownsukeによるグラ