「インターコンチネンタルホテル大阪」の1階、パティスリー 「ストレス」。ふらっと気軽に立ち寄れる、大阪駅直結の”穴場”。広々とした落ち着いた雰囲気で、窓からは緑豊かな自然が溢れ、大都会に居ながら開放感溢れる空間が楽しめます。ホテルメイドのベーカリーやスイーツと、ティータイムを過ごすことができます。 パティスリー「ストレス」ケーキセットが1,900円から！