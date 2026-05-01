ケーキセットが1,900円から！「インターコンチネンタルホテル大阪」自慢のパティスリー

「インターコンチネンタルホテル大阪」の1階、パティスリー 「ストレス」。ふらっと気軽に立ち寄れる、大阪駅直結の”穴場”。広々とした落ち着いた雰囲気で、窓からは緑豊かな自然が溢れ、大都会に居ながら開放感溢れる空間が楽しめます。ホテルメイドのベーカリーやスイーツと、ティータイムを過ごすことができます。

パティスリー「ストレス」ケーキセットが1,900円から！

ショーケースに並ぶ季節感溢れるスイーツ。どちらもペストリーチームが腕をふるった、個性豊かなものばかり。ケーキセットはなんと！ふらっと立ち寄るのに嬉しい1,900円からと、お手軽なんです。

シトラスとチーズムースのケーキ

チーズムースの上には、フレッシュなシトラスとグレープフルーツ、ジュエリーのように輝くジュレが涼しげで爽やかな味わいのケーキ。

ミント香る抹茶のムースケーキ

風味豊かな抹茶チョコの中にはビーフィーターのジンを使用した、ミントの爽快なガナッシュとふわりとしたババロアが入っています。ジン好きさんにはたまらない！ちょっぴり大人なデザートです。

ほうじ茶ラテとミルクチョコレートのケーキ

ミルクチョコのブリュレと、なめらかな口当たりのほうじ茶ラテとチョコのムース。チョコレートの食感とほうじ茶が香る生地の異なる食感と味わいの変化を楽しめる和テイストのケーキ。

オレンジのサヴァラン

しっとりとした柑橘が香る生地に、クリーミーなホイップクリームと柑橘とベリーの酸味がマッチ。優しい甘さの芳醇な味わいは、紅茶とも相性抜群！

ザ・メープルマニアの新作メープルソルティナッツクッキーが期間限定登場♡

「ストレス」のケーキやスイーツは、テイクアウト可能！

自宅や手土産、ギフトなど、ホテルメイドのとっておきの味わいをご自宅などでもお楽しみいただけます。

「息をのむほど美しい日本のチャペル100選」にも選出

インターコンチネンタルホテル大阪では、年間たくさんの挙式が行われています。「息をのむほど美しい日本のチャペル100選」にも選出されているチャペルは、まさに”女性の憧れ”の場所。

五感を満たす体験をARIAS & TASTESが開催

2026年5月27日（水）・28日（木)には、オペラ歌手の林美智子氏の美声と音楽と美食を堪能できる特別なイベントを、チャペルにて2日間限定で開催！

開放感溢れる洗練されたチャペルの空間に、林氏の歌声と、石野氏のピアノが重なりあう特別なハーモニー。

「スペシャリティレストラン ピエール」・「ノカ ロースト＆グリル」・「アディ ラウンジ＆ バー」にてお好みのディナーやカクテルをお楽しみいただけます。

音楽と美食を堪能するひとときを「インターコンチネンタルホテル大阪」にてお楽しみいただける、2日間限定のイベントです。

インターコンチネンタルホテル大阪

大阪府大阪市北区大深町3番60号

パティスリー「ストレス」(1階)

11:00～20:00 （ラストオーダー 19:00）

ケーキセット

・お好きなドリンク＋お好きなケーキ：1,900円～

・シトラスとチーズムースのケーキ：1,020円

・ミント香る抹茶のムースケーキ：1,020円

・ほうじ茶ラテとミルクチョコレートのケーキ：1,020円

・オレンジのサヴァラン：1,020円

※イートイン料金でございます。

五感を満たす体験をARIAS & TASTES

2026年5月27日（水）・28日（木）

時間 18：00開場／18：30開演／19：00ディナー

場所 チャペル（3階）・レストラン（20階）

料金

・スペシャリティレストラン ピエールディナー付き：1名あたり30,250円

・ノカ ロースト＆グリルディナー付き：1名あたり12,500円

・アディ ラウンジ＆ バー 1ドリンク付き：1名あたり8,000円

※詳しく公式ホームページをご覧ください。

※事前決済制・ご予約は2026年5月20日まで。

※記載の料金には、税金が含まれております。別途15％のサービス料を頂戴いたします。