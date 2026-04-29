米経済誌「フォーブス」調べによる野球選手の収入ランキングドジャースの大谷翔平投手が今季手にする「年俸と副収入の合計」が、桁外れだと驚きを呼んでいる。米放送局「FOXスポーツ」が27日（日本時間28日）、米経済誌「フォーブス」調べによる今シーズンの野球選手の収入ランキングを公開。大谷は2位にダブルスコア以上の差をつけてトップに立ち、米国のファンからは「クレイジー」「彼自体がビジネスだ」と驚愕の声が殺到して