「timelesz」の松島聡（28）が28日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。おいしい食べ方の組み合わせで、まさかの呼吸困難になったことを明かした。今回は「うっかり食べたらヤバい食の危険」と題して放送。「食べ物でまさかの出来事は?」という話題で、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYAが牛乳にまつわるエピソードを披露した。これに松島が「牛乳で思い出したんですけど」と切り出して