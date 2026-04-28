明日花キララさんプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、女性らしさを引き立てる新作コレクションが登場しました。華やかな刺繍やきらめくビジュー、思わず見惚れるシルエットなど、特別な日に纏いたくなるデザインばかり。SNSでも「可愛いのに色っぽい」と注目を集める、魅力たっぷりの最新ランジェリーをご紹介します♡ 華やかさ際立つ主役級ランジェ