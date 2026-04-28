明日花キララプロデュースのランジェリーが話題！爆モテ新作特集
明日花キララさんプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、女性らしさを引き立てる新作コレクションが登場しました。華やかな刺繍やきらめくビジュー、思わず見惚れるシルエットなど、特別な日に纏いたくなるデザインばかり。SNSでも「可愛いのに色っぽい」と注目を集める、魅力たっぷりの最新ランジェリーをご紹介します♡
華やかさ際立つ主役級ランジェリー
Jewelry Bloom Lace Bra&Shorts
価格：7,480円（税込）
繊細な花刺繍レースに立体モチーフと大粒ラインストーンを添えた、圧倒的な存在感の一着。クロスコードやストリングデザインがセンシュアルな印象を高め、360度どこから見ても華やかです。
カラー：Reve Violet、Reve Black（サイズ：ブラジャーB～Gカップ、アンダー65～75／ショーツM・L）
Luxury Bijou Studs Bra&Shorts
価格：7,480円（税込）
ブラックは王道ラグジュアリー、ブルーはY2Kムード漂うデニム調デザイン。ビジューやシルバーチェーンが輝きを添え、クールさと女性らしさを両立したシリーズです。
カラー：Lace Black、Denim Blue（サイズ：ブラジャーB～Gカップ、アンダー65～75／ショーツM・L）
atmos pink×PUMA新作♡ギンガムチェックが映えるH-STREET別注モデル登場
特別な日に纏いたい色香デザイン
Glitter Rose Tiara Bra&Shorts
価格：8,140円（税込）
薔薇モチーフとグリッター素材を重ねた、気品漂うラグジュアリーライン。ティアラを思わせる刺繍が胸元を美しく演出し、ドラマティックな存在感を放ちます。
カラー：Shine Black、Shine LightBlue（サイズ：ブラジャーB～Gカップ、アンダー65～75／ショーツM・L）
Luxury Rose Lacy Bra&Shorts
価格：7,920円（税込）
くすみピンクにローズモチーフを合わせた、大人可愛いムードの一着。取り外し可能なビジューストラップ付きで、シーンに合わせて印象チェンジも楽しめます。
カラー：Luxury Rose（サイズ：ブラジャーB～Gカップ、アンダー65～75／ショーツM・L）
Dressy Flower Lady Bra&Shorts
価格：8,250円（税込）
ドレスのような繊細レースと立体フラワーモチーフが印象的。チョーカーとキャットガーター付きで、特別感あふれるセットに仕上がっています。
カラー：BLUE、BLACK（サイズ：ブラジャーB～Gカップ、アンダー65～85／ショーツM・L）
纏うだけで自信をくれる一着を
可愛いだけでは物足りない、大人の女性にぴったりなWhip Bunnyの新作コレクション。華やかさ、色気、遊び心を詰め込んだデザインは、毎日を少し特別にしてくれそうです。
自分へのご褒美にはもちろん、大切な日のための勝負ランジェリーとして選んでみてはいかがでしょうか♪お気に入りの一着が、きっと見つかるはずです。