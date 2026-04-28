きょう4月28日は「よいにわ」の語呂合わせで「庭の日」です。香川県丸亀市綾歌町のレオマリゾートに、オリジナルキャラクターをモチーフにした新しい庭園がオープンしました。 【写真を見る】レオマリゾートにキャラクターをモチーフにした新しい庭園がオープンバラなど約1,000株の花【香川】 けさ（28日）、「レオマキャラクターガーデン」のオープニング