犬が不安になってしまう『留守番環境』５選 ひとりぼっちで過ごさなければいけない留守番環境は、犬にとって心地よく安心できる環境でなければ不安を増幅させてしまいます。ここでは、犬が不安になってしまう留守番環境の特徴を見ていきましょう。 1.あまりにも静かすぎる環境 犬は静かで薄暗い環境が落ち着くと言われています。しかし、ひとりぼっちの状況では、飼い主と過ごしている普段の環境と同じ状態が最も安心