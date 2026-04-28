TCK特別区競馬組合は28日、あす29日の大井競馬11Rで行われる3歳ダート3冠1冠目「第71回羽田盃」（Jpn1、ダート1800メートル）に出走を予定していた1枠1番トリグラフヒル（牡＝栗東・大久保、父ナダル、松山弘平騎乗予定）が疾病（左後肢ハ行）のため出走を取り消したと発表した。これにより、レースは13頭立てとなった。