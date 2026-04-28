ハンファオーシャンが高付加価値船舶と為替効果に支えられ、市場予想を上回る利益を上げた。ハンファオーシャンは27日、今年1-3月期の連結基準営業利益が4411億ウォン（約476億円）になったと暫定集計を発表した。前年同期比70.6％増となる。証券業界の予想は前年同期比45％増の3750億ウォンだったが、これを大きく上回る「サプライズ業績」を記録した。売上高は市場予想並みの3兆2099億ウォンで、前年同期比2.1％増えた。売上高は