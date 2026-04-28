レディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」が、女優・山下美月を起用した「SNIDEL SUMMER COLLECTION」を4月27日(月)12:00（正午）に公開。オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリにてWEB先行販売もスタートします。夏のおしゃれ心をくすぐる、洗練された新作ラインアップをチェックしていきましょう♡ 山下美月が魅せる夏の本命ワンピース 今回のコレクションでは、1枚