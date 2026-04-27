ヘソプロダクション（大阪市）が、昨年開催された「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」のモノクロバージョン「黒ミャクミャク」シリーズの新商品を、今年4月下旬に販売を開始します。【画像】「後ろ姿もかわいい！」黒ミャクミャクの新商品を見る！今回の新商品は「砂時計付きカップ麺ストッパー」「シリコーンポーチキーチェーン」の2種類。「砂時計付きカップ麺ストッパー」は、黒