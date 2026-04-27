PocketOS創業者のJER氏が、「AIコーディングエージェントが本番環境のデータベースとボリューム単位のバックアップを削除し、顧客企業の業務に深刻な影響が出た」と報告しています。問題の操作はCursor上で動作するAnthropicのClaude Opus 4.6によって実行され、JER氏によると、削除にかかった時間はわずか9秒だったそうです。https://t.co/ofucbVgkLV— JER (@lifeof_jer) April 25, 2026 PocketOSは、主にレンタカー事業者