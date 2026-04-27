記事ポイントコスモライフが「Pet博2026幕張」にコスモウォーターブースを出展猫モチーフを細部に取り入れた「smartプラスNext にゃんモデル」実機を展示イベント限定の新規契約キャンペーンと先着50名プレゼントを実施コスモライフが、幕張メッセで開催される「Pet博2026幕張」に出展。ブースでは、猫好き社員の想いから生まれたウォーターサーバー「smartプラスNext にゃんモデル」の実機を展示します。丸みのあるフォルムや猫モ