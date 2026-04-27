マインツ佐野海舟がバイエルン戦で3得点に絡むパフォーマンスを見せたドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が現地時間4月25日のブンデスリーガ第31節バイエルン・ミュンヘン戦に先発出場。チームは3-4で逆転負けを喫したが、ボール奪取からゴールのアシストまで八面六臂の活躍で3得点に絡む圧巻のパフォーマンスを見せた。開幕からフルタイム出場を続ける佐野はこの日も中盤で先発出場。前半15分にこぼれ球を拾って右からの