将棋の藤井聡太六冠が4連覇を目指す名人戦第2局の2日目が青森市で始まりました。 【写真を見る】藤井聡太六冠 “名人戦”4連覇へ連勝なるか 糸谷九段がタイに戻すか 第2局は26日夜に決着の見込み 藤井聡太六冠に糸谷哲郎九段が挑む名人戦七番勝負。 第2局は25日から青森市で行われ、26日が2日目です。 名人戦は先に4勝した方がタイトルを獲得し、第1局は藤井六冠が勝ちました。 藤井六冠が連勝で防衛に前進するか。今月、最高