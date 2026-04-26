開催：2026.4.26 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 12 - 1 [エンゼルス] MLBの試合が26日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとエンゼルスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズ、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。 2回裏、4番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ