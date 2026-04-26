お笑いタレント東野幸治（58）が25日、自身のインスタグラムを更新。有名俳優を父に持つ人気モデルとのツーショットを公開した。「ウチの嫁が化粧品のブランドを立ち上げたみたいです！」と妻で実業家の東野玲子氏のブランド立ち上げを報告した。「展示会に行ったら化粧品のモデルもしてくれた緒形直人さんの息子さんの緒形龍くんもいて一緒に写真撮りました」とつづり、俳優の緒方直人の次男で、モデルの緒形龍とのツーシ