クルマはいつの時代も、最新モデルだけでなく「ヘリテージモデル」や「ビンテージカー」と呼ばれる旧車も人気です。2026年4月10日〜12日に千葉県・幕張メッセ開催された『AUTOMOBILE COUNCIL 2026』。2016年の初開催時は、クラシックなモデルだけでなく1980年代のクルマたちも注目されていました。ただ’90年代のクルマはまだデビューから20年程度で旧車と呼ぶには早かったことや、電子制御が入り始めた頃のモデルが多く中途半端感