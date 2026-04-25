「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの連勝は６で止まった。敗戦の中で中川颯投手がバッティングでファンを盛り上げた。三回から途中からマウンドへ。２死一、二塁で松本剛を打ち取ると、直後の攻撃は先頭で今季初打席へ。左打席に入ると、１ボールからマタの１５０キロを完璧に捉えて中前へ運んだ。マタが打球をよけるそぶりを見せるほどの力強い打球だった。中川颯は桐光学園高時代にエースで４番