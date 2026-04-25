麻婆豆腐や回鍋肉など、本格的な中華料理を作るために買ったものの、その後なかなか出番がないという声の多い甜麺醤（てんめんじゃん）。甘みとコクのある味わいは、実は和食や洋食にも幅広く応用できる万能調味料です。今回は暑い時期にも食が進む、甜麺醤を使った絶品レシピを5つご紹介します。 ▼ 麻婆×カレーが絶品！「簡単麻婆カレー丼」 甜麺醤・豆板醤・カレー粉を組み合わせた、麻婆とカレーの欲張りな一品です。にんに