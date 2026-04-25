オリックス４−２日本ハム（パ・リーグ＝２５日）――オリックスが３連勝。五回に太田の２点二塁打で勝ち越し、継投で逃げ切った。高島が２勝目。日本ハムは七回一死満塁の好機で１点に終わったのが痛かった。◇西武９―７楽天（パ・リーグ＝２５日）――西武が乱打戦を制した。同点の八回に渡部の適時打、林安可の２ランなどで４点を勝ち越した。七回に登板した篠原がプロ初勝利。楽天は救援陣が振るわなかった。◇ロッテ５