２人組歌謡グループ、風輪（ふうりん）＝拓也（たくや、３９）、翔司（しょうじ、４０）が２５日、東京・大田区のアプリコ大ホールで「風輪コンサート２０２６全ての出逢いに感謝〜一輪を大輪に〜」を開催した。身長１８４センチの拓也と１８６センチの翔司と、平均身長１８５センチという風輪。一昨年にメジャーデビューし、昨年は第３９回ゴールドディスク大賞ベスト演歌／歌謡曲ニューアーティストを受賞する活躍を見せ